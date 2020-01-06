Сбежавшего из Забайкалья солдата-срочника нашли

Сбежавшего из воинской части в Забайкалье солдата-срочника Артура Хакимова нашли в Ачинске. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на «Комитет — Совет солдатских матерей России».

Сообщается, что Хакимова нашли живым и здоровым. Правозащитники заявили, что причиной побега стала дедовщина: «Причина побега есть — нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженное с насилием с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым». Имена остальных военнослужащих не называют.

19-летний Артур Хакимов самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье 3 января. Перед этим он написал матери сообщение «Прости, мама, я непутевый сын» и выключил телефон. В организации «Комитет — Совет солдатских матерей России» рассказали, что Хакимов перед уходом несколько раз посещал сайт сервиса BlaBlaCar, чтобы найти попутную машину.

4 января сообщалось, что Хакимов приехал в Икутск и вышел у одного из рынков в черте города. Во время поездки он рассказывал водителю BlaBlaCar, что служит по контракту и едет домой в отпуск. По информации правозащитников, с собой у него было не менее 10 тысяч рублей и все это время ему кто-то помогал.

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