Назван срок начала экспорта нефтепродуктов из Белоруссии

Возобновление экспорта нефтепродуктов из Белоруссии ожидается в нынешнем январе. Такой срок назвал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в первую очередь нефтепродуктами обеспечат внутренний рынок и лишь затем остальное отправят на экспорт. При этом точные даты его начала будут зависеть от того, «насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров», сказал Сизов. Он добавил, что по оптимистичному сценарию развития ситуации все ограничения будут сняты уже к концу января.

Зампредседателя также рассказал, что в настоящий момент транзит российской нефти через Белоруссию идет в штатном режиме и в соответствии со всеми обязательствами.

Ранее 4 января стало известно, что прокачка российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы в Белоруссию возобновлена. Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку, не уточнялось.

Белоруссия объявила о временной остановке экспорта нефтепродуктов 3 января. Это было связано с остановкой поставок российской нефти на НПЗ страны с 1 января 2020 года. Отмечалось, что причиной, по которой Россия и Белоруссия не смогли договориться насчет поставок, стало то, что белорусская сторона попросила снизить цену на сырье.

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