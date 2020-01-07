Миллиардера из США захотели засудить за помехи купанию

Власти Калифорнии подали судебный иск в отношении миллиардера Винода Хослы, обвиняя его в создании помех для купания местных жителей, пишет Business Insider.

Отмечается, что судебный процесс продолжается последние 12 лет. Впервые иск властями штата США был подан в 2008 году после того, как Хосла, сооснователь компании по производству программного обеспечения Sun Microsystems, приобрел земельный участок в калифорнийском городе Сан-Матео.

Сумма сделки составила 32 миллиона долларов. Участок имел выход к популярному общественному пляжу. Спустя два года Хосла закрыл доступ к нему для местных жителей, что противоречит закону штата.

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В 2018 году Апелляционный суд Сан-Франциско вынес постановление, в соответствии с которым миллиардеру было запрещено закрывать доступ к общественному пляжу без специального разрешения от властей Калифорнии. Позднее Верховный суд отказался выслушать апелляцию бизнесмена на это решение. В связи с этим юристы посчитали процесс завершенным.

Однако позднее стало известно, что Хосла не выполняет судебное решение и без разрешения закрывает доступ к пляжу в определенные часы. Адвокаты предпринимателя теперь ссылаются на недавнее судебное решение по другому иску, в котором было признано, что пляж не являлся исторически публичным, а предыдущие владельцы брали плату за его посещение.

Также Хосла называет политику властей Калифорнии «коммунистической» и не подобающей США, конституция которых защищает частную собственность. К нынешнему иску прокурор Калифорнии приложил данные опроса 225 резидентов Сан-Матео.

Хосла основал Sun Microsystems в 1982-м. Компания до 2010 года занималась разработкой программного обеспечения, после чего была поглощена Oracle.

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