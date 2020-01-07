Предсказано будущее мировой экономики в 2020 году

Рост мировой экономики по паритету покупательной способности в 2020 году составит всего 3,4 процента, что ниже средних темпов роста ВВП в XXI веке, которые составляют 3,8 процента. Такие цифры предсказывают аналитики консалтингового агентства PwC, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Специалисты утверждают, что замедление роста глобальной экономики и сохраняющаяся напряженность в мировой торговле в будущем обернутся сложностями для цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах планеты.

В то же время экономисты утверждают, что источником оптимизма для экономики в текущем году станет сфера услуг. Кроме того, специалисты предсказывают повсеместный рост числа рабочих мест с «неравномерностью распределения». В частности, рост количества новых вакансий ожидается и в России.

Ранее американский экономист, лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц призвал мир отказаться от оценки мировой экономики по такому показателю, как валовый внутренний продукт (ВВП). Он пояснил, что сейчас главными мировыми вызовами являются глобальное потепление, а также кризис неравенства и демократии. ВВП же не учитывает ни один из этих факторов и поэтому не может дать адекватную оценку экономике.

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