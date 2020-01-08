Большинство американцев приготовились к войне с Ираном

Большинство американцев приготовились к войне США с Ираном, сообщается в проведенном Reuters/Ipsos опросе.

71 процент граждан США считают, что в ближайшие годы развернутся военные действия между Соединенными Штатами и Ираном. 27 процентов уверены в том, что президенту США Дональду Трампу стоит первому нанести удар по Исламской Республике. Также в ходе опроса выяснилось, что 41 процент не согласен с тем, что Соединенным Штатам стоит первыми атаковать. Однако такой же процент американцев считает Иран угрозой для своей страны. 33 процента опрошенных не знают, как надо поступать.

Отмечается, что 53 процента взрослого населения США не одобряют политику Трампа в отношении Ирана. Издание сообщает, что это на 9 процентов больше, чем в аналогичном опросе, который проводился среди американцев в декабре 2019-го.

Опрос проводился 6-7 января, вскоре после того, как Трамп приказал устранить генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Опрос проводили онлайн на английском языке, в нем приняли участие 1108 граждан.

В ночь на 3 января США нанесли авиаудар в районе аэропорта Багдада, в результате чего погиб Касем Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство в Ираке.

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