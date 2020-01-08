Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем

«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В клубе отметили, что 33-летний защитник сборной Исландии принес извинения тренерскому штабу и партнерам по команде, однако это не повлияло на решение руководства ростовчан. Официально об уходе игрока было объявлено 1 января.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Сигурдссон провел 13 матчей. Результативными действиями исландец не отметился.

Ростов подписал игрока в январе 2018-го. Предыдущим клубом Сигурдссона был английский «Фулхэм». За время выступлений в России исландец провел 53 матча за ростовчан.

Сигурдссон выступает в составе сборной Исландии. На его счету 94 матча.

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