Клуб РПЛ раскрыл причины ухода игрока сборной Исландии

«Ростов» выступил с заявлением по поводу ухода из клуба исландского защитника Рагнара Сигурдссона. Полный текст доступен на сайте ростовчан.

Информацию о наличии у 33-летнего Сигурдссона проблем с алкоголем «Ростов» назвал «порочащей клуб». Как утверждается в заявлении, контракт с игроком был расторгнут по просьбе самого футболиста.

Ранее 8 января «Чемпионат.com» опубликовал сообщение, согласно которому расторжение соглашения клуба с Сигурдссоном произошло в связи с нарушением игроком дисциплины. В частности, отмечалось, что у него есть проблемы с употреблением алкоголя.

Сигурдссон покинул клуб 1 января. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги он провел 12 игр и не отметился результативными действиями. Ранее защитник сборной Исландии выступал за английский «Фулхэм».

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