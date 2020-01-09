В Ираке захотели отобрать территорию у посольства США

Иракские юристы захотели лишить посольство США в Багдаде большей части его территории. Документ с таким требованием попал в распоряжение РИА Новости.

Местные юристы направили обращение генпрокурору. В тексте документа сказано, что у дипмиссии следует отобрать незаконно присвоенный участок площадью 15,5 гектара. Истцы указывают, что на этих землях возведены «объекты непонятного назначения».

В документе также подчеркивается, что у американского посольства самая крупная площадь среди других дипмиссий в Багдаде. Ее сравнивают с размером Ватикана.

8 января Иран атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США было выпущено 15 ракет класса «земля — земля». В США сочли этот шаг отступлением Тегерана и анонсировали новые санкции. При этом Вашингтон исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел.

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