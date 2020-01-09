В Австрии запретят выбрасывать просроченные продукты

Правительство Австрии запретит выбрасывать годные к употреблению продукты питания: магазины будут обязаны раздавать просроченные товары бесплатно через специальные благотворительные организации. Сообщение об этом в Kronen Zeitung появилось еще 3 января, но в России на это внимание обратили только 9 января.

Такой шаг предусмотрен в программе нового кабинета министров — коалиции из партии «Зеленые» и националистов из Австрийской народной партии (АНП). Согласно плану действий против пищевых отходов, государство совместно с бизнесом и некоммерческими организациями создаст координационный центр, который будет распределять продукты среди нуждающихся и контролировать их качество.

За основу взяли опыт Франции, где подобная система работает с 2016 года. Вскоре после того, как такой закон приняли во Франции, ее примеру последовали власти Италии. В том же году целая сеть магазинов, торгующих просроченными продуктами, появилась в датском Копенгагене.

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