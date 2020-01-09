Посол Израиля отказался считать Польшу антисемитской страной

Посол Израиля в Варшаве Александр Бен Цви отказался считать Польшу антисемитской страной. Слова дипломата приводит газета Rzeczpospolita.

Соответствующий вопрос Бен Цви задали после того, как в прошлом году министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что поляки «впитали антисемитизм с молоком матери». По словам дипломата, это было личное мнение главы израильского ведомства, а не позиция правительства еврейского государства.

Он отметил, что родители Каца пережили холокост, в связи с этим по данному вопросу у него было «личное мнение». «Польша не является антисемитской страной», — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

В декабре на саммите с участием лидеров стран СНГ президент России Владимир Путин затронул тему предвоенной политики ряда европейских государств. Глава государства упомянул посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, который в 1938 году одобрил идею Гитлера выслать европейских евреев в Африку и обещал поставить фюреру памятник в Варшаве. На прошедшем 24 декабря расширенном заседании коллегии Минобороны президент вновь вспомнил о Липски, назвав его сволочью и антисемитской свиньей.

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