Россиянин Роман рассказал о разрешении суда следить за всеми Романами в стране

Житель Кургана Роман Худоконенко намерен обжаловать судебные постановления Курганского областного суда, разрешающие следить за всеми Романами в стране. Об этом сообщает URA.RU в пятницу, 10 января.

«Постановление дает возможность сотрудникам полиции проводить оперативные мероприятия в отношении судей, прокуроров, депутатов (по имени Роман), обладающих особым статусом и неприкосновенностью», — отметил Худоконенко.

Курганец отметил, что все постановления написаны как под копирку. С жалобой он намерен обратиться в Верховный суд.

Ранее в декабре Худоконенко рассказал, что в период с 2013-го по 2015 год местные судьи выдали девять постановлений на прослушивание телефонных разговоров Романов. В скане документа, разрешающего оперативно-разыскные мероприятия, не указана фамилия, а только имя.

Предприниматель Роман Худоконенко ранее обвинялся в незаконном обналичивании 300 миллионов рублей. Год назад Курганский городской суд вынес оправдательный приговор, однако в настоящий момент дело вновь рассматривается.

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