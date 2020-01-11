Житель Белоруссии избил украинца из-за спора о Сталине

В итальянском Сордьо 59-летний дальнобойщик из Белоруссии избил до смерти украинского коллегу 47 лет. Об инциденте сообщает местное издание il Cittadino.

Издание отмечает, что мужчины остановились на стоянке для грузовых автомобилей для ночевки. Дальнобойщики вместе выпивали, в крови у обоих обнаружили алкоголь. Между мужчинами возникла дискуссия о роли Иосифа Сталина в истории, после чего житель Белоруссии ударил украинца железным прутом по голове. Украинца госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Дальнобойщику из Белоруссии предъявили обвинения в покушении на убийство.

В 2018 году журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Они не сошлись во мнении о роли Сталина в Великой Отечественной войне.

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