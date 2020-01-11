Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани

Американская компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и принадлежащей ей Instagram записи, сделанные в поддержку устраненного иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщил представитель компании телеканалу CNN.

В Facebook отметили, что работают в условиях санкций США. По словам источника, некоторые ограничения касаются отношения Соединенных Штатов к командованию Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Отмечается, что аккаунты лиц, восхваляющих «черный список США» или призывающих к преемственности их действий, удаляются.

Как сообщает телеканал, в Иране призвали бойкотировать социальные сети и создали раздел на правительственном сайте для жалоб на удаление аккаунтов. Отмечается, что в Исламской Республике отключили интернет в ноябре прошлого года, в том числе, запретили доступ к Facebook и Twitter.

Ранее стало известно, что США и Иран вели тайные переговоры после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Cтраны обменивались информацией через швейцарских послов в Иране.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.

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