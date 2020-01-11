Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

Космической отрасли России необходимо обеспечить рентабельность и выйти на серийное производство. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает ТАСС.

По его словам, это ахиллесова пята отрасли сегодня. Борисов считает, что руководство «Роскосмоса» должно найти пути «оздоровления», чтобы страна гордилась индустрией. «Для этого все возможности присутствуют», — отметил он.

Вице-премьер напомнил, что в 1990-е годы в отрасли сложилась неблагоприятная ситуация: нехватка средств, использование западной компонентной базы, что после введения санкций остановило или передвинуло работы.

В конце декабря 2019 года генеральный директор российской корпорации Дмитрий Рогозин объяснил, что «Роскосмос» не выполнил 45 запусков в основном из-за неготовности космических аппаратов компании OneWeb и Минобороны. По его словам, сокращение числа пусков также заключается в сдвиге запусков ряда космических аппаратов в интересах Минобороны, а неготовность спутников ведомства связана с жесткими санкциями США на поставки устойчивых к космической радиации микросхем класса Space.

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