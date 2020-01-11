Путин назвал войну на Ближнем Востоке катастрофой для всего мира

Президент России Владимир Путин назвал крупномасштабный военный конфликт на Ближнем Востоке катастрофой для всего мира. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Путин выразил надежду, что до такого конфликта дело не дойдет. «То, что там война идет, мы и так видим, — сказал президент. —Так называемая малой интенсивности, но это же боевые действия. Людей убивают».

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«Очень бы хотелось избежать крупномасштабных боевых действий», — добавил Путин. Если крупномасштабный конфликт случится, он станет катастрофой для всего мира, полагает президент. По его словам, конфликт вызовет новые потоки беженцев и станет гуманитарной, межрелигиозной и экономической катастрофой, приведет к огромному ущербу для мировой энергетики.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Иран в ответ в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. После этого Вашингтон ввел санкции против Тегерана.

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