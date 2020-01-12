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США пригрозили лишить Ирак доступа к нефтяным деньгам

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Вашингтон пригрозил Ираку лишить его доступа к правительственному банковскому счету, где хранятся вырученные от продажи нефти средства. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Багдаде.

Как пишет издание, США предупредили иракские власти, что они могут потерять доступ к счету в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, если американские войска выведут из страны. Такое предупреждение получил премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди.

Издание отмечает, что, в случае осуществления этой угрозы, экономике Ирака будет нанесен серьезный ущерб. Точная сумма, которая хранится на счету в банке, не указывается.

В 2015 году США уже блокировали Ираку доступ к нефтяному счету из-за подозрений в финансировании террористических группировок.

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде, парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что военные не покинут Ирак, пока его правительство не выплатит Вашингтону компенсацию за строительство военных баз и посольства в Багдаде. Американский лидер также пообещал ввести такие санкции против Багдада, «каких они не видели никогда».

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