Одного из лидеров талибов ликвидировали в Афганистане

ВВС Афганистана ликвидировали одного из лидеров запрещенного в России радикального движения «Талибан». Об этом сообщает Tolo News.

Полевой командир Махибулла, командовавший отрядами на северо-востоке Афганистана, был ликвидирован в провинции Кундуз. Он являлся гражданином Пакистана.

На данный момент «Талибан» не подтверждал ликвидацию Махибуллы.

10 сентября 2018 президент США Дональд Трамп заявил, что считает мертвыми переговоры с «Талибаном». За два дня до этого он после теракта в Кабуле объявил об отмене переговоров с лидерами «Талибана» и президентом Афганистана Ашрафом Гани Ахмадзаем.

«Талибан» образовался в 1994 году в разгар гражданской войны в Афганистане. В 1996-2001 годах талибы находились у власти в стране, а после свержения в 2001-м начали вести партизанскую войну с правительственными войсками и силами НАТО в Афганистане и Пакистане. В настоящее время талибы и правительство страны ищут способы достичь политического компромисса.

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