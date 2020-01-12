Оказавший медицинскую помощь Литвиновой врач рассказал о ее состоянии

Врач Теймур Кулиев, оказавший медицинскую помощь актрисе Ренате Литвиновой после ДТП, рассказал о ее состоянии. Его слова передает «Пятый канал».

По словам врача, с актрисой все хорошо, очередной осмотр запланирован на 13 января. «Я постарался, все нормально будет, надеюсь», — резюмировал он. Кулиев отметил, что окончательный итог о состоянии пациента обычно подводится только через некоторое время.

О том, что машина сбила Литвинову на Тверской улице, стало известно ранее 12 января. Источники в правоохранительный органах рассказали, что за рулем автомобиля была 28-летняя Ольга Чуйко, которую оштрафовали на две тысячи рублей за непропуск пешехода.

Позже сама актриса подтвердила, что ее сбил автомобиль. Она также упомянула, что врач оказал ей необходимую помощь и зашил подбородок.

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