Пользователей WhatsApp обманули с помощью Adidas

Киберпреступники стали использовать бренд спортивной одежды и обуви Adidas для атак на пользователей мессенджера WhatsApp. С помощью сообщений о подарках от компании мошенники крадут логины и пароли. Об этом говорится в поступившем в «Ленту.ру» сообщении международной антивирусной компании ESET.

По данным специалистов, аферисты обманывают жертв с помощью сообщений с обещанием подарков к юбилею Adidas. Для получения бесплатных футболок и обуви юзерам предлагают перейти по ссылке.

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Поддельная ссылка ведет не на официальный сайт компании Adidas, а на фальшивую страницу для кражи данных, где пользователя просят пройти опрос. Для получения подарков предлагалось разослать сообщение о конкурсе 20 контактам. Таким образом обеспечивалось вовлечение новых юзеров в фишинговую кампанию.

В объявлении использовался старый логотип Adidas. Домен, которым воспользовались злоумышленники, был зарегистрирован лишь несколько месяцев назад.

В преддверии Нового года сообщалось о новой волне мошеннической активности в соцсети Instagram. По данным компании «Инфосекьюрити», множество учетных записей пользователей были успешно взломаны и использовались для дальнейших мошеннических действий.

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