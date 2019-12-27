Зафиксирована новая волна мошенничества в Instagram

Компания «Инфосекьюрити», специализирующаяся на информационной безопасности, в предновогодний период зафиксировала новую волну мошенничеств, связанных со взломом учетных записей в Instagram. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру».
В преддверии Нового года резко увеличилось количество взломов учетных записей, заметили специалисты компании. Аферисты используют скомпрометированные аккаунты для дальнейших мошеннических действий.
Получив доступ к профилю, злоумышленники размещают на странице пользователя объявление о срочном сборе средств на лечение родственников. В сообщении указывается номер банковской карты, на которую нужно переводить средства. В одном из таких объявлений, которое приводит «Инфосекьюрити», уточняется, что для его автора «очень важны даже 500 рублей».
Используемый мошенниками метод не нов, отмечают киберэксперты, однако на этот раз аферисты избрали новую тактику: они нацелены на аккаунты с большим количеством друзей и подписчиков, а объявления размещаются в общем доступе.
По оценкам «Инфосекьюрити», за сутки мошенники могут заработать подобным способом несколько десятков тысяч рублей. Чтобы не стать их жертвой, необходимо тщательно проверять достоверность информации в новостной ленте, используя дополнительные каналы связи (мессенджеры или звонки по телефону), чтобы удостовериться, действительно ли друзьям необходима помощь. При этом не стоит использовать встроенный мессенджер соцсети, в которой было замечено подозрительное объявление. Аккаунт может контролироваться злоумышленником, и на сообщения будет отвечать он же. Выходом из ситуации может стать вопрос, ответ на который известен лишь адресату.
Ранее в декабре специалисты антивирусной компании ESET обнаружили новый тип фишинговых атак, нацеленных на пользователей PayPal. Киберпреступники воспользовались новогодним настроением пользователей сети и провели серию атак для кражи данных аккаунтов и другой личной информации.