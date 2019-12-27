Зафиксирована новая волна мошенничества в Instagram

Компания «Инфосекьюрити», специализирующаяся на информационной безопасности, в предновогодний период зафиксировала новую волну мошенничеств, связанных со взломом учетных записей в Instagram. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в «Ленту.ру».

В преддверии Нового года резко увеличилось количество взломов учетных записей, заметили специалисты компании. Аферисты используют скомпрометированные аккаунты для дальнейших мошеннических действий.

Получив доступ к профилю, злоумышленники размещают на странице пользователя объявление о срочном сборе средств на лечение родственников. В сообщении указывается номер банковской карты, на которую нужно переводить средства. В одном из таких объявлений, которое приводит «Инфосекьюрити», уточняется, что для его автора «очень важны даже 500 рублей».

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Используемый мошенниками метод не нов, отмечают киберэксперты, однако на этот раз аферисты избрали новую тактику: они нацелены на аккаунты с большим количеством друзей и подписчиков, а объявления размещаются в общем доступе.

По оценкам «Инфосекьюрити», за сутки мошенники могут заработать подобным способом несколько десятков тысяч рублей. Чтобы не стать их жертвой, необходимо тщательно проверять достоверность информации в новостной ленте, используя дополнительные каналы связи (мессенджеры или звонки по телефону), чтобы удостовериться, действительно ли друзьям необходима помощь. При этом не стоит использовать встроенный мессенджер соцсети, в которой было замечено подозрительное объявление. Аккаунт может контролироваться злоумышленником, и на сообщения будет отвечать он же. Выходом из ситуации может стать вопрос, ответ на который известен лишь адресату.

Ранее в декабре специалисты антивирусной компании ESET обнаружили новый тип фишинговых атак, нацеленных на пользователей PayPal. Киберпреступники воспользовались новогодним настроением пользователей сети и провели серию атак для кражи данных аккаунтов и другой личной информации.

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