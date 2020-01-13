RT запустил онлайн-школу для журналистов и блогеров

Телеканал RT объявил об открытии онлайн-школы для начинающих журналистов, блогеров и операторов.

Слушатели смогут принять участие в онлайн-тренингах и вебинарах по ряду направлений, в частности, «теле- и онлайн-журналистика», «новые медиа» и «съемка и постпродакшен». В числе преподавателей школы будут корреспонденты и продюсеры RT, авторы digital-проектов телеканала, эксперты мультимедийного агентства RUPTLY.

«Школа RT» выходит также в онлайн. Принять участие в авторских мастер-классах теперь можно из любой точки земного шара», — рассказала руководитель проекта Анна Ковтунова. По ее словам, наиболее успешные слушатели «Школы» смогут пройти стажировку на RT и даже присоединиться к команде телеканала. Лучших слушателей определят спикеры и кураторы школы.

В очном режиме «Школа RT» работает с 2016 года. За это время обучение в ней прошли более 200 человек из 20 стран.

