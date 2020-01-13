Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве

Тело гражданина Испании обнаружили возле жилого дома в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что тело нашли на улице Кедрова на юго-западе столицы. По предварительным данным, перед смертью к мужчине приезжали медицинские работники, и он жаловался им на усталость.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

В декабре 2019 года на улице Воронежской в Москве обнаружили скелет 33-летнего мужчины. Отмечалось, что он умер более полугода назад, в мае или июне этого года.

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