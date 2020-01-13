Путешествия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Бывший министр Улюкаев прислал из колонии стихотворение про винегрет и подарки
МИД подтвердил мирные переговоры по Ливии в Москве
Британские офшоры отказались прятать деньги россиян
В Москве за два дня выпала пятая часть месячной нормы осадков 
На Украине рассказали о возвращении тел погибших в авиакатастрофе в Иране
Девушка играла с другом по сети и спасла ему жизнь
Эверест начал зарастать травой
Москвичам рассказали о погоде перед старым Новым годом
Нурмагомедов поиздевался над соперником Макгрегора
Новости партнеров

Российский поезд опоздал из-за бегущего по путям верблюда

Перейти в «Мою Ленту»
Max Bure / YouTube

Российский пассажирский поезд прибыл в пункт назначения с опозданием из-за верблюда, бегущего по железнодорожным путям. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована на YouTube.

На ролике видно, как животное медленно движется по рельсам и не реагирует на подаваемые сигналы. «Боюсь, сейчас упадет и ляжет прям здесь же», — комментирует за кадром автор видеозаписи. По его словам, скорость движения состава пришлось снизить до 13 километров в час.

В пресс-службе Приволжской железной дороги (ПЖД) подтвердили информацию о произошедшем, передает «Интерфакс». Там уточнили, что инцидент произошел в воскресенье, 5 января, на перегоне Кигаш — Разъезд №2 в Астраханской области с поездом, следовавшим по маршруту Ташкент — Москва.

Отмечается, что состав опоздал на 40 минут. В ПЖД также выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями выхода диких и домашних животных на пути, так как это угрожает безопасности пассажиров и работников локомотивных бригад.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Собаки взбесились в самолете во время полета и подставили хозяев
В мурманском аэропорту поселился свой Хатико
Летевшего из Москвы пассажира наказали за контрабанду пяти тысяч пиявок
Путешествия
Путешествия00:0511 января
Открытие Миссисипи

Сын солнца

Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
03:24Сегодня

Вылетевший из Шереметьево SSJ-100 вернулся в аэропорт

00:20Сегодня

Раскрыта правда о кислородных масках в самолете

20:1312 января

В Риме запретили продавать сувениры у достопримечательностей

Путешествия00:04 9 января

«Нас охраняла тюремная надзирательница»

Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
19:0712 января

Российский турист наткнулся на собственную лыжу и умер

16:1411 января

Необычный перекус пассажирки самолета попал на видео и вызвал споры в сети

13:5011 января

Появились первые фото новых курилок в московском аэропорту

Путешествия00:04 6 января

Руссо туристо

Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
11:1711 января

Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео

20:5210 января

Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне

20:0710 января

Отель предложил гостям попробовать детеныша шимпанзе

Россия
Москвичам рассказали о погоде перед старым Новым годом
Наталья Галеева у сгоревшего дома«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»
Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
Россиянин спрятал деньги в собачьей конуре и лишился миллиона рублей
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
 
Российский подросток умер после посещения аквапарка
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
Учебные заведения на Дальнем Востоке массово эвакуировали
Все материалы
Мир
МИД подтвердил мирные переговоры по Ливии в Москве
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Грозу во время извержения вулкана сняли на видео
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Трамп назвал цели США в отношениях с Ираном
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Иран призвал Трампа «не позорить» персидский язык
Все материалы
Бывший СССР
В Одессе дважды за выходные ограбили музей
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Сложивший полномочия президент Абхазии выступил с обращением
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
Лаврову пригрозили «горячим» приемом в Грузии
Все материалы
Экономика
Австрия раскритиковала американские санкции против «Северного потока-2»
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
В России снизился спрос на майонез в предновогодний период
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
Роскосмос потратит восемь миллиардов рублей на корабль для полетов на Луну
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Названы самые подходящие для инопланетян планеты
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Раскрыта тайна шума из недр Земли
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Россиянам посоветовали не держать телефоны в карманах брюк
Все материалы
Спорт
Нурмагомедов поиздевался над соперником Макгрегора
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Тренер фигуриста-чемпиона назвал причины переезда из России в США
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Испанский тренер остался без работы из-за интимного видео с его участием
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Бывший тренер Ковалева обвинил боксера в жадности и обмане фанатов
Все материалы
Культура
Бывший министр Улюкаев прислал из колонии стихотворение про винегрет и подарки
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Критики назвали лучший фильм 2019 года
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи»
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
Заворотнюк выписали из клиники
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка отредактировала интимное фото бойфренда и смутила его
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Иностранец усомнился в значимости русского языка в России и был поднят на смех
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Журналиста RT убили в Ираке
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Украинского эксперта высмеяли в сети после слов о состоянии Черноморского флота
Все материалы
Ценности
Танец самой красивой женщины в мире в откровенном наряде попал на видео
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
В московском магазине устроили драку за джинсы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Российская модель вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
Все материалы
Путешествия
Российский поезд опоздал из-за бегущего по путям верблюда
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Вылетевший из Шереметьево SSJ-100 вернулся в аэропорт
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Раскрыта правда о кислородных масках в самолете
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
В Риме запретили продавать сувениры у достопримечательностей
Все материалы
Из жизни
Мужчина съел отравленный коллегой бутерброд, четыре года провел в коме и умер
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Трехкратный победитель лотереи раскрыл секрет своего успеха
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Вместо съеденного акулами-людоедами дайвера нашли съеденного серфера
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Женщина пожаловалась на избиение из-за внешности
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Хозяин жилья захотел секса вместо арендной платы и нашел съемщицу за пару дней
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
У российского депутата захотели отобрать квартиру за 70 миллионов рублей
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Определены покупатели самого дорогого жилья в Москве
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Дома по цене iPhone научились строить в Италии
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы