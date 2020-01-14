Россиянка с ребенком сгорели из-за новогодней гирлянды

В селе Большие Липяги Белгородской области местная жительница и ее четырехлетний сын погибли в пожаре, который возник из-за неисправной гирлянды. Еще один ребенок 2015 года рождения попал в больницу. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, около 23 часов 12 января в доме семьи произошло возгорание в розетке, куда была подключена электрогирлянда. Отец в это время находился на работе.

СК возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Ранее в поселке Новосиньково Дмитровского района Подмосковья 17-летняя студентка получила удар током от елочной гирлянды и обожгла руку. Перед выходом из дома девушка решила выключить гирлянду, которая была включена всю ночь. Удлинитель, который смастерил ее отец, студентка выдернула не из розетки, а из места, где провод был присоединен к гирлянде. Девушка случайно прикоснулась к оголенным концам шнура и получила удар током.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru