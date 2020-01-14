Проблему с бесплатной парковой для москвичей устранили

Проблема с выдачей разрешений на бесплатную парковку резидентам в Москве в настоящее время устранена, сообщил замруководителя Росреестра Вячеслав Спиренков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 14 января.

По его словам, все поступившие ранее запросы обработаны. Он пояснил, что сложности возникли из-за увеличения количества запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) со стороны информационных систем ФССП.

Ранее во вторник в прессе появилась информация о том, что тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Как пояснили в Росреестре, работу сервиса ЕГРН осложнили сайты-двойники и роботы.

С 1 января в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе изменились правила парковки на территории дворов. В частности, там нельзя парковать фургоны, такси, микроавтобусы и грузовики. Нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.

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