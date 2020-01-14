Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США
Влад Топалов перенес две операции за две недели
В партии Порошенко обвинили Зеленского в трусости после крушения Boeing
В РУСАДА рассказали о проблемах с тестированием российских спортсменов
Украина обогнала Россию по росту минимальных зарплат
Украинцы стали реже ездить в Россию
Россиянка переделала церковь в особняк
Производитель «Буков» предупредил об угрозе ПВО
В соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Новости партнеров

Проблему с бесплатной парковой для москвичей устранили

Перейти в «Мою Ленту»

Проблема с выдачей разрешений на бесплатную парковку резидентам в Москве в настоящее время устранена, сообщил замруководителя Росреестра Вячеслав Спиренков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 14 января.

По его словам, все поступившие ранее запросы обработаны. Он пояснил, что сложности возникли из-за увеличения количества запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) со стороны информационных систем ФССП.

Ранее во вторник в прессе появилась информация о том, что тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги. Как пояснили в Росреестре, работу сервиса ЕГРН осложнили сайты-двойники и роботы.

С 1 января в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе изменились правила парковки на территории дворов. В частности, там нельзя парковать фургоны, такси, микроавтобусы и грузовики. Нарушителей будут эвакуировать на штрафстоянки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки
В Москве и Петербурге изменились правила парковки во дворах
Водителей предложили наказывать за злоупотребление «аварийкой»
Другие материалы рубрики
Россия00:0313 января

«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»

Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
16:12Сегодня

Россиянка морила детей голодом за плохие оценки в школе

15:39Сегодня

Треть россиян устала от новогодних каникул

15:39Сегодня

Ограбление российской аптеки ребенком попало на видео

Россия00:0111 января
Наталья Галеева у сгоревшего дома

«На нас управу не найдете! Мы отдельное государство!»

Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
15:23Сегодня

Выбросившую ребенка из купе полуголую россиянку сняли с поезда в Крым

15:05Сегодня

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

14:45Сегодня

Врач скорой избил россиянина по дороге в больницу

Россия00:01 5 января

«Запой полностью изолирует человека»

Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
14:43Сегодня

В России оценили идею депутата Литвы праздновать день взятия Москвы

14:36Сегодня

Забег москвича через 12 полос проспекта закончился на 8-й и попал на видео

14:27Сегодня

Оставленный россиянкой младенец умер в нелегальном приюте

Россия
Проблему с бесплатной парковой для москвичей устранили
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Россиянка морила детей голодом за плохие оценки в школе
В России изменят правила продажи лекарств и курения кальянов
Эти законы повлияют на миллионы россиян: чем Госдума займется в начале 2020 года
Треть россиян устала от новогодних каникул
«Для начала нужен элементарный рост зарплаты»
Чего россияне ждут от жизни в 2020 году
Ограбление российской аптеки ребенком попало на видео
Все материалы
Мир
В гибели украинского лайнера в Иране заметили «эффект Чернобыля»
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Германия подключилась к примирению в Ливии
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Хафтар обратился к племенам за советом
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Двое россиян попытались въехать в Косово и были задержаны
Все материалы
Бывший СССР
Украинцы стали реже ездить в Россию
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
В партии Порошенко обвинили Зеленского в трусости после крушения Boeing
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Европейцы попросили у Зеленского разрешения скупать украинскую землю
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Кучма перечислил условия мира в Донбассе
Все материалы
Экономика
Украина обогнала Россию по росту минимальных зарплат
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Биткоин взлетел
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Доходы России от нефти и газа обрушились
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Назван самый прочный смартфон
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
GTA 4 пропала из продажи
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
В России захотели воскресить советский атомный авианосец «Ульяновск»
Все материалы
Спорт
В РУСАДА рассказали о проблемах с тестированием российских спортсменов
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Тайсон Фьюри объяснил ежедневную мастурбацию перед вторым боем с Уайлдером
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Боксер Беспутин погоревал о вражде русских и украинцев
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Макгрегор пил спиртное накануне боя с Нурмагомедовым
Все материалы
Культура
Гитарист российской метал-группы Below The Sun совершил самоубийство
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Бывший муж звезды «Ночного дозора» оспорил отцовство через суд
Названы номинанты на «Оскар»
От «Джокера» до Тарантино: кто получит главную кинопремию года
Машина с членами группы «Animal ДжаZ» разбилась по пути на концерт
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Уилл Смит раскаялся в неприязни к рэперу Тупаку из-за ревности к жене
Все материалы
Интернет и СМИ
Стали известны подробности смерти выпавшего из окна в Москве журналиста
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Обнаружен самый спокойный человек на Земле
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Российские хакеры напали на сайт студии Зеленского
«Кучка идиотов, которые начитались теории»
Откуда на Западе взялись поклонники Сталина и почему они мечтают о ГУЛАГе
Финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа из «Дома-2» ограбили перед Новым годом
Все материалы
Ценности
Российскую модель высмеяли за нелепые ошибки в именах коллег и дизайнеров
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Джиджи Хадид заметили в одежде российского дизайнера
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Обладательница восьмого размера груди решила проблему женщин с огромным бюстом
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Россиянин вознамерился продать свой помятый рисунок за 140 миллионов рублей
Все материалы
Путешествия
На российском горном курорте лыжник покалечил сноубордиста ради «крутого видео»
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Россиянин выпал с четвертого этажа отеля в Таиланде
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Раскрыто число россиян-домоседов во время новогодних каникул
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Предсказано появление очередей при заселении в турецкие отели
Все материалы
Из жизни
В России спасли брошенных медведицей новорожденных детенышей
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
«Почта России» сделала миллионерами 170 россиян
Все материалы
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Дизайнер «исправляет» автомобили, которые ему не нравятся
Некоторым автопроизводителям стоило бы взять его работы на заметку
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
В России 20-летнюю «Волгу» без пробега продают по цене нового BMW X5
Nissan опроверг информацию о выходе из альянса с Renault
Все материалы
Дом
Россиянка переделала церковь в особняк
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
В России насчитали более трех тысяч проблемных новостроек
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
В России выставили на продажу поместье с прислугой
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Россиянин предложил скинуться ему на ипотеку
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы