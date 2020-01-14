Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки

Возбуждено уголовное дело об убийстве семилетнего мальчика в Нижнем Тагиле: он получил смертельное ранение из пневматической винтовки. Об этом во вторник 14 января, официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру».

По словам Петренко, дело возбуждено по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство из хулиганских побуждений»). Обвиняемый — 35-летний житель поселка Рудник имени Третьего Интернационала, который входит в Нижнетагильский городской округ; мужчина уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Семилетний школьник получил смертельное ранение 4 августа 2019 года. Тогда обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, стрелял из пневматической винтовки по банкам. Одна из пуль попала в голову ребенку. Полицейские изъяли с места происшествия две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, а также десяток металлических пуль. При этом одну из винтовок стрелок подбросил соседу, но тот сразу отдал ее полицейским.

Раненый мальчик пять месяцев находился в коме. 12 января он скончался. До этого момента расследование проводилось органами полиции. После выхода сюжета на одном из федеральных телеканалов и жалоб родственников на ненадлежащее расследование была инициирована передача материалов в СКР.

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