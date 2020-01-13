Российский школьник умер после ранения из пневматики

В Нижнем Тагиле восьмилетний школьник умер после пятимесячной комы. Об этом в понедельник, 13 января, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

Он уточнил, что ребенок получил ранение еще в августе 2019 года, но до сих пор расследование проводилось органами полиции. Теперь дело будет переквалифицировано на более тяжкую статью, и передано по подследственности в региональное управление СКР.

«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о смерти в больнице 12 января 2020 года малолетнего мальчика, 2012 года рождения, которому ранее, 4 августа 2019 года, было причинено пулевое ранение в голову из винтовки. Органы Следственного комитета намерены назначить и провести судебную медицинскую экспертизу в целях установления точной причины смерти ребенка, также выполняются иные мероприятия по установлению всех обстоятельств трагедии. По результатам проведения первоначальных мероприятий будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказал Шульга.

Как сообщил «Ленте.ру» руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый — ранее не судимый, не работающий житель поселка 1984 года рождения стрелял по банкам из пневматической винтовки и одна из пуль случайно попала ребенку в голову. Известно, что у него были изъяты две пневматические винтовки ИЖ и Quattro Trigger без серийного номера, десяток металлических пуль. Кроме того, одну из винтовок он подбросил к соседу, однако тот сразу отдал ее полицейским.

«Было возбуждено уголовное дело по статьям 118 ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и 213 ("Хулиганство") УК РФ. Дело будет переквалифицировано по 109 статье УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")», — сообщил Горелых.

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