Представитель Смолова прокомментировала слухи о его помолвке с внучкой Ельцина

PR-директор российского футболиста Федора Смолова Елена Болотова призналась, что не знает о планах игрока жениться на Марии Юмашевой — внучке первого президента России Бориса Ельцина. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Болотова назвала новости о готовящейся свадьбе нападающего «Локомотива» предположением СМИ и подчеркнула, что не может подтвердить данную информацию. «Меня на свадьбу не приглашали», — отметила представительница 29-летнего Смолова.

Ранее 14 января портал «7 дней» сообщил о том, что футболист сделал предложение 17-летней Юмашевой. Также отмечалось, что пара планирует узаконить отношения в 2021 году, когда девушке исполнится 18 лет.

В 2015 году форвард расстался с телеведущей Викторией Лопыревой — обладательницей титула «Мисс Россия» в 2003 году. Смолов и Лопырева оформили отношения на Мальдивах в 2013 году. Однако, как выяснилось позже, согласно российским законам, официально брак зарегистрирован не был. После расставания с Лопыревой у Смолова были отношения с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, Софьей Никитчук.

Смолов известен по игре за «Локомотив», «Краснодар», «Урал» и «Динамо». Также он является футболистом сборной России.

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