Проект новой пенсионной системы не включили в план правительства

Проект новой системы накопительных пенсий не включили в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.

Таким образом, по данным издания, кабмин не запланировал внесение этого проекта в Госдуму, несмотря на то, что запустить систему предполагалось с 1 января 2021 года.

В Минфине сообщили, что законопроекты о системе гарантированного пенсионного плана дорабатываются с учетом поступивших в ведомство позиций заинтересованных организаций и министерств. После этого документы внесут в правительство.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что сейчас в законопроекте нет рисков для населения и власти, поскольку участие в системе является добровольным. По его словам, если правительство не внесет документ, это смогут сделать сами депутаты. «Такая практика существует», — уточнил парламентарий.

В начале сентября стало известно, что Минфин разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений. Документ с названием «О гарантированном пенсионном продукте» был направлен на согласование в Минтруд. Главная особенность продукта — добровольный характер присоединения к системе.

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