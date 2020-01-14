Забег москвича через 12 полос проспекта закончился на 8-й и попал на видео

@Lshot / Telegram

В Москве местный житель попытался перебежать 12-полосный Кутузовский проспект. На 8-й полосе его насмерть сбила машина. Видео «забега» публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину на полной скорости сбивает легковой автомобиль. «Добежал только до 8-ой... Насмерть», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве автомобиль сбил трех пешеходов и врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК). Люди переходили дорогу на пешеходном переходе. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП.

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