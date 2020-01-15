В гараже воспитательницы детского сада нашли склад оружия

В Московской области полицейские обнаружили склад оружия в гараже, принадлежащем воспитательнице детского сада. Об этом «КП» сообщил источник в правоохранительных органах.

Арсенал был найден в результате обыска по уголовному делу. В гараже находились «Сайга 410», пистолет-пулемет ПП-91-СХ, четыре жестяные банки с порошкообразным веществом темно-серого цвета, граната Ф-1 без запала и около 400 патронов разной маркировки.

Хозяйка помещения сообщила, что сдала его в аренду 53-летнему выходцу из Украины.

Сотрудники полиции выясняют происхождение и применение изъятого оружия.

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