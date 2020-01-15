В многомиллионных заработках Макгрегора усомнились

Заявление бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора об ожидаемом заработке в 80 миллионов долларов за возвращение в октагон Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вызвало сомнение у эксперта. Об этом сообщает Bloody Elbow.

Издание неоднократно публиковало исследования финансовой ситуации в UFC. Эксперт Bloody Elbow Джон Нэш не согласен с оценкой Макгрегора. «Он шоумен, возможно, лучший в истории спорта. Поэтому разговоры про деньги — часть образа», — считает аналитик. «Конечно, он зарабатывает большие деньги за бои. Но, основываясь на публичной информации о финансовом состоянии UFC и источниках в индустрии, заработать названные суммы вряд ли представляется возможным», — отметил он.

Также в статье приводятся оценки прибыли организации до вычета налогов, процентов и амортизации. Так, данный показатель в 2018-м оценивается в 240 миллионов долларов. Эксперт Bloody Elbow полагает, что при таком уровне доходов маловероятно серьезное повышение выплат отдельному бойцу.

В интервью ESPN Макгрегор заявил, что заработал 50 миллионов за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018-го. За бой-возвращение ирландец планирует выручить 80 миллионов долларов.

18 января (утро 19 января по московскому времени) Макгрегор встретится с американским бойцом Дональдом Серроне. Поединок возглавит турнир UFC 246 и пройдет в полусредней весовой категории.

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