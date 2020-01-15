Бездомный записал на заборе банковские реквизиты своей девушки

Житель пригорода Маунт-Грейватт австралийского города Брисбена предстал перед судом по обвинению в том, что записал данные банковского счета своей девушки на дорожном ограждении. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В сентябре прошлого года подруга попросила 44-летнего Джастина Уильяма Майкла Бренда (Justin William Michael Brand) перевести ей деньги. Она продиктовала ему свои банковские реквизиты. Бренд ручкой записал ее персональные данные на заборе в пригороде Брисбена Холланд-Парк.

С 20 декабря бездомный мужчина содержится в тюрьме. 14 января в мировом суде Холланд-Парк прошло слушание по его делу. Обвиняемый общался с судьей по видеосвязи из тюрьмы.

Бренд заявил, что ему больше негде было записать банковские данные, поэтому он оставил надпись на заборе. На вопрос полицейских, почему он не зафиксировал их на своей руке или листке бумаги, он ответил, что в тот момент ему не пришло в голову сделать это. Бренд пояснил, что он бездомный, и ему сложно запоминать числа, в частности даты и время.

Судья Саймон Янг (Simon Young) выразил глубокую озабоченность по поводу распространения персональных данных девушки Бренда. Бездомный признан виновным в совершении правонарушения, но не приговорен к какому-либо наказанию.

Ранее сообщалось, что жительница Хабаровска нашла на выставке портретов бездомных своего родственника. Женщина узнала на снимках брата ее мужа, которого не видела несколько лет.

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