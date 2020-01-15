В Великобритании начали продавать тупые ножи

Компания Vinеrs из Великобритании, производящая столовые приборы, начала продавать кухонные ножи с тупыми концами. Таким образом производитель предложил бороться с преступностью, сообщает Insider.

Представители Vinеrs уточнили, что новая линейка ножей создана в ответ на растущую статистику преступлений, совершенных с применением холодного оружия в стране. Квадратный наконечник неспособен проколоть кожу, заверил производитель.

Материалы по теме Ирония еды Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест

В компании указали, что за последний год ножами и другими колющими предметами в Великобритании воспользовались 44 тысячи преступников. Жертвами ножевых ранений стали 285 человек. Показатель стал самым высоким с 1946 года. Власти Соединенного Королевства пересмотрели закон и приравняли кухонные ножи к наступательному оружию. После этого многие магазины отказались от продажи ножей.

За запрет кухонных ножей с длинным лезвием выступали еще в 2005-м. Говоря об опасности ножей, медики указывали на тот факт, что они всегда находятся под рукой во время бытовых конфликтов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



