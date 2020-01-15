НАТО открестилось от новой военной операции в Ливии

НАТО открестилось от планов провести новую военную операцию в Ливии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в альянсе.

По словам собеседника агентства, НАТО не рассматривает в настоящее время возможность проведения каких-либо военных операций в Ливии. Известно, что ситуация в этой стране не обсуждалась на заседании начальников генштабов, которая состоялась 15 января.

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Ранее стало известно, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар не подписал мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем в Москве, взяв двое суток на размышление. Фельдмаршал заявил, что предложенный вариант документа не принял во внимание важные для ЛНА пункты.

Военная операция международных сил в Ливии продолжалась с марта по октябрь 2011 года. В результате был свергнут тогдашний лидер страны Муаммар Каддафи. После в Ливии началась гражданская война, часть территории захватили радикальные исламисты. В результате в стране действуют два правительства: на востоке в городе Тобрук заседает избранный народом парламент. На западе в Триполи действует сформированное при поддержке ООН и западных стран правительство национального согласия.

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