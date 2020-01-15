Названо число способных покупать что угодно россиян

Только два процента россиян могут позволить себе не ограничивать себя в тратах и покупать что угодно. К таким выводам в исследовании пришел портал «Работа.ру» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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Согласно данным опроса, большинство людей (56 процентов) считают свой уровень доходов низким и способны приобретать только самые необходимые для жизни продукты и товары. Еще 42 процента охарактеризовали свои доходы как средние, им приходится экономить на крупных покупках. При этом большинство граждан (81 процент) высказали недовольство своей зарплатой, и лишь 19 процентов опрошенных сочли ее достаточной.

Исследование проводилось среди экономически активных россиян старше 18 лет во всех округах страны в январе 2020 года. В нем приняли участие три тысячи человек.

Ранее аналогичное исследование провел сервис по поиску работы Headhunter. Тогда о недовольстве заработной платой рассказали 74 процента россиян. Больше других зарплатой недовольны представители рабочих профессий (80 процентов), а удовлетворены – работники сферы HR (каждый третий).

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