Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy

Модель с диагнозом как у музыканта Джастина Бибера снялась для обложки журнала Playboy и стала чемпионкой соревнований по фитнесу. Своей историей она поделилась с Mirror.

36-летняя Надин Керастас (Nadine Kerastas) из Германии страдает болезнью Лайма. Рассказать о себе она решила после того, как Бибер впервые публично сообщил о недуге.

Керастас заболела от укуса клеща, который получила во дворе дома, играя с собаками. По словам женщины, через полгода после укуса она проснулась от мучительной боли по всему телу и поняла, что не чувствует ноги. «Все мое тело онемело и ныло. Я не могу описать это чувство словами», — вспоминает она.

Врачи посоветовали заболевшей заниматься спортом, чтобы отвлечься от боли. «Вы можете сделать только две вещи: сдаться или бороться. Я решила бороться», — заявила Керастас, добавив, что использовала болезнь в качестве мотивации.

Фото опубликовано @nadine_kerastas

Модель отметила, что держала диагноз в тайне, так как участвовала в соревнованиях Международной федерации бодибилдинга и фитнеса, которые в итоге выиграла.

После того как Керастас победила в состязании, она исполнила свою главную мечту — появилась на обложке журнала Playboy, а также попозировала для FHM, Flex и Muscle Fitness. Также она регулярно публикует фото в бикини в Instagram. На данный момент у нее почти 1,5 миллиона подписчиков. Модель зарабатывает до 50 тысяч евро в день за счет своего аккаунта в социальных сетях.

Через два года «мучительной боли» девушка смогла победить свой недуг, но подчеркнула, что болезнь Лайма может длиться всю жизнь, если вовремя не подобрать правильное лечение.

Болезнь Лайма, также известная как боррелиоз, — инфекционное заболевание, передаваемое через укус клеща. Она может закончиться смертью или инвалидностью, если пациент не получит своевременное лечение. Чаще всего болезнь проявляется такими симптомами, как жар, головные боли, усталость и кожная сыпь.

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