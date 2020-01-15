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В Белоруссии захотели усовершенствовать Конституцию

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Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Белорусские депутаты захотели усовершенствовать Конституцию республики. Об этом заявил председатель палаты представителей парламента Белоруссии Владимир Андрейченко, передает БЕЛТА.

Он отметил, что парламентарии примут участие в разработке проекта конституционной реформы. При этом главным политическим событием 2020 года Андрейченко назвал проведение кампании по выборам президента.

«Завершается пятилетка, и все госорганы, включая палату представителей, должны внести свой вклад в достижение ее программных целей», — сказал Андрейченко, отметив, что депутатскому корпусу предстоит принять участие в подготовке программы социально-экономического развития Белоруссии.

В мае прошлого года сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Белоруссии разработала предложения по изменению Конституции страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости изменения конституционных норм. В частности, он отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе.

Конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из Конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.

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