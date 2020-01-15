Найден способ убить неуязвимых существ

Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что тихоходок можно убить с помощью высоких температур. До сих пор эти существа были известны своей неуязвимостью к различным способам воздействия, включая вакуум, радиацию и заморозку. Об исследовании сообщает издание Science Alert.

В ходе экспериментов специалисты использовали вид тихоходок Ramazzottius varieornatus, особи которого были найдены из водостока дома в Дании. Была оценена способность беспозвоночного выдерживать воздействие высокой температуры на активных и обезвоженных тихоходок, а также исследовано влияние короткого периода акклиматизации на бодрствующих животных.

У активных тихоходок, которые не были акклиматизированы, смертность составила 50 процентов при 24-часовом воздействии температуры, достигающей всего лишь 37,1 градуса Цельсия. Краткий период акклиматизации, составляющий два часа при 30 градусах Цельсия и два часа при 35 градусах, поднял порог смертности до 37,6 градусов. При этом тихоходки обладали способностью выдерживать высокие температуры около 63 градусов Цельсия, но погибали намного быстрее при еще больших значениях.

Известно, что обезвоженные беспозвоночные могут выдерживать температуры до 151 градусов Цельсия в течение получаса, однако новые результаты показали, что общая выживаемость тихоходок резко падает, чем дольше сохраняются высокие температуры.

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