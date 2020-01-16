Школьников в Риме поделили на бедных и богатых

В римской школе детей поделили по уровню дохода семьи. Об этом пишет издание Leggo.

На днях официальный сайт одной из школ в Риме опубликовал сообщение о том, что учащихся распределили по разным корпусам. Так их фактически поделили на бедных и богатых: в одном из зданий учились дети из семей «верхнего среднего класса», в другом — «нижнего среднего класса». Новость разошлась по сети, и в Италии разгорелся крупный скандал. После этого сообщение удалили.

В частности, министр образования страны Лючия Адзолина выступила с осуждением администрации школы. «Надо не разделять детей, а, наоборот, быть инклюзивными», — написала она в своем Twitter.

Адзолина добавила, что такие публикации заставляют детей испытывать дискомфорт. Министр подчеркнула, что никто из учащихся не должен чувствовать себя обиженным.

В начале января стало известно, что в начальной школе польской деревни Лабуне дети поставили танцевальную сценку на тему концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В ходе представления одетые в форму гестапо со свастикой старшие дети показывали, как травят газом стоящих на коленях малышей. При этом на последних были полосатые робы, а действие проходило на фоне колючей проволоки.

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