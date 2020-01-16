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Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

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Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что ему не предлагали войти в новый состав правительства. По словам Кудрина, он взял обязательство перед президентом России Владимиром Путиным по Счетной палате. «Пока что прошло полтора года. И пока, мне кажется, я должен в Счетной палате поработать», — сказал он.

Кудрин отметил, что не считает себя оторванным от острых проблем и напомнил, что предложения, озвученные им на Совете при президенте по стратегическому развитию, вошли в перечень поручений Путина. «В целом меня устраивает такая модель работы», — добавил он.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым было отправлено в отставку 15 января. Уходящему премьеру было предложено перейти на работу в Совет безопасности России. О судьбе других членов его кабинета пока не сообщалось.

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