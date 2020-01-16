Россиянка рассказала о побелевших во время разгерметизации самолета стюардессах

Пассажирка российского самолета, на борту которого произошла разгерметизация, рассказала о происходившем во время экстренной ситуации и побелевших из-за случившегося стюардессах. На записи россиянки в Twitter обратила внимание «Фонтанка».

Инцидент произошел в четверг, 16 января, с воздушным судном авиакомпании «Россия», вылетевшем из Санкт-Петербурга в Мурманск. Известно, что перед посадкой лайнер сделал круг над Ладожским озером, и только после этого приземлился в пункте назначения.

По словам одной из пассажирок рейса, во время полета произошла разгерметизация кабины, а впоследствии экипаж принял решение об аварийном снижении. «Входишь в зону турбулентности, вроде начинает трясти маленько. Вдруг ни с того ни с сего аварийное снижение, и стюардессы побелели и кинулись пристегиваться. И так недолго, минут 30, без информации», — описала она.

В то же время в аэропорту изданию сообщили, что лайнер опоздал на 15 минут, однако посадка прошла в штатном режиме. В воздушной гавани добавили, что ни о каких экстренных ситуациях экипаж не докладывал и помощи не запрашивал.

28 ноября прошлого года пассажир самолета американской авиакомпании SkyWest, в который незадолго до посадки ударила молния, рассказал подробности случившегося. Инцидент произошел с лайнером, вылетевшим из Финикса в Аризоне в калифорнийский Фресно. Приступив к снижению, воздушное судно, на борту которого находились 75 человек, оказалось в грозовом облаке.

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