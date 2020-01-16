Рианна пообещала открыть бизнес в России и обрадовала граждан

Американская певица и предпринимательница Рианна пообещала запустить продажи своей косметической продукции в России и обрадовала граждан страны. Пост на эту тему появился в Instagram-аккаунте ее косметического бренда Fenty Beauty в среду, 15 января.

В соцсети на официальный странице марки появилась фотография розовой губной помады на фоне собора Василия Блаженного на Красной площади. «Россия, мы едем! Мы открываемся 31 января 2020 года!» — объявила она в описании к снимку. Певица добавила, что косметика появится в магазинах Sephora и «Иль де Ботэ».

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Русскоязычные поклонники Рианны высказали свой восторг в многочисленных комментариях. «Ура! Я просто счастлива», «Пожалуйста, забери все мои деньги! Я так рада!», «Мы так долго этого ждали, спасибо тебе», «Ну наконец-то, это невероятно!», — писали они под публикацией, которая в настоящий момент собрала почти 100 тысяч лайков.

Ранее в январе Рианна выпустила новую коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина в коллаборации с дизайнером Адамом Селманом. Для рекламы запуска линейки певица сама поучаствовала в откровенной фото- и видеосъемке. На кадрах, опубликованных на фан-страницах, знаменитость позирует в алом блестящем бюстгальтере с белыми вставками в неоновом свете.

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