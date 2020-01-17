Для ареста ожиревшего муфтия ИГ понадобился грузовик

Шифа аль-Нима, страдающий ожирением муфтий «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), был арестован в иракском Мосуле. Для его транспортировки понадобился грузовой автомобиль, сообщает The Daily Mail со ссылкой на силовиков Ирака.

Издание опубликовало фотографию того, как ожиревшего исламиста погрузили в кузов грузовика. В полицейскую машину сторонник ИГ не поместился.

Сообщается, что Шифа аль-Нима — один из крупнейших лидеров ИГ, арестованных за последнее время. Он был религиозным лидером террористов. По его фетвам (религиозным распоряжениям в исламе) совершались казни ученых и богословов, а также был исполнен теракт в мечети и разрушен ряд объектов культурного наследия, среди которых — гробница пророка Ионы.

Британский военный консультант Мэйсер Джиффорд (Macer Gifford), помогавший бороться с ИГ в Сирии, прокомментировал арест у себя в Twitter, сравнив муфтия с персонажем саги «Звездные войны» Джаббой Хаттом. «Он ответственен за казни мужчин, женщин и детей. Это животное насиловало и убивало», — написал Джиффорд. Он также пожелал иракцам удачи в повешении террориста.

27 октября президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, в результате спецоперации были также уничтожены его подручные и значительное число боевиков.

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