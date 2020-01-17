Американца помиловали за несколько часов до казни

Приговоренный к казни американец получил помилование за несколько часов до смертельной инъекции. Об этом сообщает UPI со ссылкой на представителей власти штата Джорджия, где содержится преступник.

Приговор Джимми Медерсу (Jimmy Fletcher Meders), осужденному за убийство, заменили на пожизненное заключение. У него не будет возможности получить условно-досрочное освобождение.

Отмечается, что такое решение приняли 15 января. Государственный совет по помилованию и условно-досрочному освобождению постановил, что изначально Медерса хотели приговорить к пожизненному заключению, однако тогда «эта опция не была доступна». Мужчину осудили в 1987 году.

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Другой причиной, по которой Медерсу даровали помилование, стало отсутствие у него судимости до убийства. Подчеркивается, что он признал ответственность за преступление. В совете по помилованию заявили, что поступок Медерса был «трагическим и бессмысленным», но он все равно не попадает в категорию особо тяжких преступлений.

В августе генеральный докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу отмены смертной казни Титус Корлэцян заявил, что разочарован решением властей США возобновить приведение в исполнение смертных приговоров. Речь шла о решении вернуть применение этой меры на федеральном уровне впервые почти за 20 лет.

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