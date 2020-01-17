Российских школьников научили разгонять протестующих

Facebook/Виталий Ковин

Директора пермской школы №105 вызвали для объяснений в департамент образования мэрии после того, как в сети появилось видео с учениями по разгону протестующих с участием школьников. Об этом изданию «Подъем» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ранее местный политолог Виталий Ковин опубликовал в своем Facebook-аккаунте фотографии и видео с практических занятий, проходящих во дворе на спортивной площадке. На кадрах видны взрослые и дети в форме и дубинками в руках, которые отрабатывают приемы, строят «черепаху» из щитов. В посте говорится, что школьники учились отбивать атаки протестующих, а такие занятия у них проходили во второй раз.

«Только что встретил двух девочек из этого класса. Такие тихие, скромные школьницы. Но, им такие занятия НРАВЯТСЯ!!!, говорили искренне», — добавил автор публикации (орфография и пунктуация сохранены).

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