Свержение иранского правительства посчитали ключом к прекращению войн

Свержение иранского правительства посчитали главным ключом к прекращению войн и установлению стабильности на Ближнем Востоке. Об этом написали президент и член совета директоров организации «ирано-американского большинства» Питер Коханлу и Бен Табатабаи в своей колонке для New York Post.

Авторы отмечают, что четыре года назад во время президентских выборов нынешний лидер Дональд Трамп обещал оградить США от дорогостоящих и продолжительных войн на Ближнем Востоке. Однако ситуация в регионе не позволяет Вашингтону «допустить перевеса исламской республики», которая и является источником конфликтов. Поэтому президенту нужно придумать новый способ отказаться от вечных войн.

По мнению авторов, единственный вариант — это свергнуть иранский режим. «В противном случае Иран будет продолжать сеять нестабильность, которая неизбежно втянет нас обратно в войну», — отмечается в статье.

Утверждается, что именно иранцы должны свергнуть правительство. «Задача Вашингтона — помочь им сделать это», — заключают авторы.

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Ранее Законный наследник шаха Пехлеви, принц Реза, также призвал иранцев к смене режима.

Полицию Ирана обвинили в стрельбе по протестующим. Манифестации в стране начались на фоне того, что Тегеран три дня скрывал свою причастность к крушению украинского самолета Boeing 737-800. Начальник полиции Тегерана опроверг обвинения в стрельбе по участникам акций.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван человеческий фактор. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

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