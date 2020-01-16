Наследный принц Ирана призвал США помочь совершить ему революцию

Законный наследник шаха Пехлеви, принц Реза, призвал иранцев к смене режима. Об этом он заявил в своем интервью для The National Interest.

По словам принца, страны, которые выступают против мусульманского правления в республике, должны помочь в финансировании иранской революции. Он также призвал американское правительство продолжить экономическое давление, «чтобы уничтожить республику».

По мнению Пехлеви, влияние Вашингтона на Тегеран на данный момент является недостаточным. Кроме того, по его мнению, США не представили достойную альтернативу нынешнему иранскому режиму. «Я хотел бы защищать права людей, чтобы наконец установить демократию», — отметил Пехлеви. Он подчеркнул, что не хотел бы встать у власти.

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Ранее полицию Ирана обвинили в стрельбе по протестующим. Манифестации в стране начались на фоне того, что Тегеран три дня скрывал свою причастность к крушению украинского самолета Boeing 737-800. Начальник полиции Тегерана опроверг обвинения в стрельбе по участникам акций.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван человеческий фактор. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США.

Принц Реза — наследник Мохаммеда Резы Пехлевии, последнего шаха Ирана, правившего с 1941-го по 1979-й. Его свергли во время Исламской революции, и Пехлеви пришлось уехать из Ирана.

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