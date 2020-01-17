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ПЦУ призвала отказаться от «несвойственного украинцам» купания в проруби

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Купание в проруби в ночь на Крещение не смывает грехи и несвойственно украинцам. Об этом сообщила Православная церковь Украины (ПЦУ) в Facebook.

В посте говорится, что в последнее время 19 января в водоемах устраиваются массовые купания с целью смыть грехи в освященной воде. Однако этот процесс не приводит к духовному очищению, подчеркнули в ПЦУ. Уточняется, что омовение не предписано никакими церковными правилами и среди украинцев не было распространено. «Украинские этнографы не фиксировали в прошлых веках массовых крещенских купаний, тем более в том виде, как это происходит сейчас, — совсем без одежды или с предшествующим алкогольным подогревом и громкими гуляниями после», — добавили в Церкви.

ПЦУ также призвала заменить купание бросанием в воду деревянного креста с последующим вылавливанием.

В декабре сообщалось, что ПЦУ не будет проводить календарную реформу и переносить Рождество с 7 января на 25 декабря. Это решение там объяснили с рисками, которые исходят со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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