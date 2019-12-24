На Украине отказались переносить Рождество

Руководитель пресс-службы неканоничной Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратий Зоря заявил, что в церкви отказались проводить календарную реформу и переносить Рождество с 7 января на 25 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Зори, это связано с рисками, которые исходят со стороны Украинской православной церкви Московского патриархата. Он считает, что не только календарная реформа церкви, но даже разговоры о ней представляют опасность и могут «законсервировать в Московском патриархате тысячи общин с миллионами верующих».

Представитель ПЦУ указывает, что изменение даты празднования Рождества может «внести сумятицу» в украинское православие на десятилетия вперед. «Так что риски от реформы сейчас — очевидные и реальные, в отличие от пользы для верующих и Церкви», — сказал он.

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Ранее глава ПЦУ Епифаний заявил, что Рождество на Украине необходимо праздновать по григорианскому календарю — 25 декабря. При этом он отметил, что в настоящий момент трудно представить, сколько времени потребуется на изменение даты празднования.

Сейчас на Украине две рождественские даты, которые являются официальными выходными днями — 25 декабря и 7 января.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года, а 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал ПЦУ томос об автокефалии. В состав структуры вошли в основном представители неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Вселенский патриарх снял анафему с их глав в октябре 2018 года, после чего Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

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